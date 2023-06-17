Младенец разбил голову, упав с кровати в Петербурге

Годовалый малыш получил травму в Купчино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают младенца, который получил тяжелую травму, упав с кровати. Все произошло вечером в пятницу, 16 июня 2023 года в Купчино. Об этом подробно рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- 11-месячного мальчика 15 июня около 22:30 увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры дома на Купчинской улице. Стационар ребенка доставили с кровоизлиянием в оболочку мозга, с черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Известно, что в 21:30 часов, когда ребенок находился дома с родителями он упал с кровати и ударился головой об паркет.

Семья у малыша полная. Мать 24-летняя женщина, не работает. Отцу 36 лет, он работает курьером в одной из пиццерий города. На данный момент проводится проверка.