Змея укусила шестилетнего мальчика под Петербургом

В Ломоносове змея укусила малыша Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В садоводстве Санкт-Петербургом змея укусила ребенка. Вечером 16 июня 2023 года шестилетний мальчик гулял по дачному участку и встретил змею, которая проявила агрессию и напала на ребенка. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- К 6-летнему мальчику 16 июня в 20:50 скорая помощь была вызвана в садоводство "Отрада". Осмотрев ребенка, врачи приняли решение немедленно везти его в Детскую больницу №5 имени Филатова, - рассказал источник.

Змея укусила мальчика прямиком в руку. В итоге яд попал в вену внутренней поверхности правой руки и вызвал воспаление. Врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести. На данный момент он находится в больнице под присмотром.

Отметим, что в Петербурге и области водятся три вида змей: гадюка, уж и медянка.