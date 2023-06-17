Более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей подписали на площадке ПМЭФ-2023

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский Международный экономический форум подошел к концу. 17 июня 2023 года на площадке подводят итоги прошедших дней. Отмечается, что в этом году ПМЭФ вышел на доковидный уровень по количеству участников, а также активности на мероприятии. Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков.

- Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень, - сообщил Кобяков.

За четыре дня мероприятия в форуме приняли участие более 17 тысяч человек из 130 стран мира. Многие приехали лично, часть участвовали в виртуальном формате. Отмечается, что также в ПМЭФ поучаствовали 150 компаний из 25 недружественных стран.

Всего на площадке ПМЭФ в этом году было подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3 триллиона и 860 миллиардов рублей. Среди них 43 соглашения заключили компании из Италии и Испании.