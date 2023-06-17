Трех стрелков задержали на детской площадке в Петербурге

Трех стрелков задержали на детской площадке на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге трое пьяных людей устроили стрельбу на детской площадке. Мужчины нарушали покой жильцов на проспекте Энгельса рано утром 17 июня 2023 года. Помимо того, что они громко кричали, как еще стали палить из пистолета. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 7 июня в половине седьмого утра правоохранители прибыли к указанному дому по звонку возмущенных граждан. Во дворе, на детской площадке, трое молодых людей распивали спиртные напитки, громко кричали и хвастались друг перед другом. При этом стреляли из травматического оружия, - рассказал источник.

Вскоре на вызов прибыли сотрудники полиции и задержали громких хвастунов, мешающих людям спать. Всех троих доставили в отделение полиции для установления личности.