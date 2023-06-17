Стекло упало в салоне троллейбуса на пассажира во время ДТП на Невском проспекте Петербурга

Проводится проверка по факту ДТП с двумя троллейбусами на Невском, в котором пострадал пассажир Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после ДТП с троллейбусами на Невском проспекте. Авария произошла вечером 16 июня 2023 года из-за велосипедиста, который разбил стекло заднего вида в транспорте. Подробности об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербурге и Ленинградской области.

- В 23 часов у дома 77 на Невском проспекте проезжавший велосипедист разбил зеркало заднего вида одному из троллейбусов, в результате чего пассажирский автотранспорт остановился. В связи с экстренным торможением троллейбуса для разбирательства последствий ДТП, в него въехал троллейбус, следовавший сзади, - рассказали в полиции.

В результате столкновения боковое стекло в салоне троллейбуса упало на одного из пассажиров. Пострадавшего человека госпитализировали в больницу в состоянии легкой степени тяжести.

Велосипедист скрылся с места происшествия.