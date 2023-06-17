Мужчина прострелил живот прохожему в Ленинградской области

Полицейскими задержан стрелок по прохожим в Приозерском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина прострелил живот молодому парню. В ночь на 16 июня 2023 года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный человек ранил прохожего 1 по улице Школьной в поселке Саперное. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В этот же день в 03:00 в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен в состоянии алкогольного опьянения, с ранением в живот, в состоянии средней степени тяжести 22-летний молодой человек, - сообщили в полиции.

Спустя 12 часов сотрудники полиции у дома 4 по улице Школьной по подозрению совершения указанного преступления задержан 46-летний местный житель. У мужчины изъяли револьвер. На данный момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится проверка.