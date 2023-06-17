Беглов обсудил с Пушилиным восстановлением Мариуполя

Александр Беглов обсудил с Денисом Пушилиным ход восстановления Мариуполя
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на площадке ПМЭФ-2023 встретился с ВРИО главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Вместе они обсудили ход восстановления Мариуполя, которым занимаются специалисты из Северной столицы. Также глава города на Неве отметил, что в петербургских лагерях снова отдыхают дети из города-побратима.
- Сегодня заканчивается первая смена, и дети уезжают домой отдохнувшими и поздоровевшими. Ждем следующую смену, в которой будут выпускники. Они посетят наш праздник «Алые паруса», планируем вручить им в Петербурге аттестаты зрелости. Уверен, такое событие запомнится на всю жизнь, - сказал Александр Беглов.
Сейчас в Мариуполе кроме жилых домов восстановили уже три школы, три детских сада, спортивный комплекс. Завершается работа в двух корпусах больницы и центре детского творчества – эти объекты планируется ввести осенью. Ведется восстановление Драмтеатра.