Мусорный полигон загорелся в Волховском районе Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волховском районе Ленинградской области произошел пожар на мусорном полигоне. Днем 17 июня 2023 года начали тлеть, а вскоре и гореть твердые коммунальные отходы, которые свозят на полигон в поселке Кути с разных районов региона. Об этом рассказали в управлении Росприроднадзора.

- Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведёт проверку полигона ТКО в Волховском районе Ленинградской области, где днём 17 июня произошло возгорание отходов. Объект находится в хозяйственном ведении регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что проверка была начата еще 13 июня до возгорания. С С 19 по 21 июня государственные инспекторы проведут обследования объекта, которые будут сопровождаться отборами проб отходов. После этого будут установлены обстоятельства возгорания.