Люк с асфальтом провалились на Октябрьской набережной в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге "устал" канализационный люк и провалился под землю. Это заметили автомобилисты, на пути которых попадалась огромная дыра. Инцидент произошел днем 17 июня 2023 года. Водители сообщили об этом в социальных сетях, чтобы предупредить остальных горожан.

- На Октябрьской набережной провалился люк. Место не огорожено. Будьте осторожны, - сообщили водители.

Городские службы отреагировали быстро на случившееся. Вскоре на место провала люка и асфальта приехали сотрудники "Водоканала". Уже в 16:55 часов дыра на проезжей части была огорожена и окружена предупреждающими знаками. Специалисты проводят обследование, чтобы понять причину обвала.

После этого будет принято решение и дорожники займутся ремонтом.