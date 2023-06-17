Флаги трех исторических эпох подняли на высоту 179 метров в парке 300-летия в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге подняли флаги трех исторических эпох. Гигантские полотна подняли на больших флагштоках в воздух в парке 300-летия Петербурга 17 июня 2023 года. Это оказались флаги Российской империи, СССР и Государственный флаг Российской Федерации. Их оказалось видно из разных уголков города. Видами жители Северной столицы поделились в социальных сетях.

- Гигантские флаги – российский, советский и имперский – подняли у парка 300-летия Санкт-Петербурга. Церемонию провели на глазах у Путина - он наблюдал за этим с борта яхты под названием "Охта", - рассказали в пресс-служба Кремля.

Высота флагштоков 175 метров. Это самые большие флагштоки в Европе.

Напомним, что в Петербурге 17 июня проходит последний день Петербургского Международного экономического форума.