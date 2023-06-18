Солнечно, сухо и до +24 градусов будет в Петербурге в воскресенье, 18 июня

Солнечно и без дождей будет в воскресенье, 18 июня, в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной день отличной погоды ждет жителей Петербурга в воскресенье, 18 июня. По словам проснувшегося ни свет ни заря ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха в Северной столице чуть снизится и будет колебаться от +22 до +24 градусов. По области картина схожая – от +20 до +25 градусов. И никаких дождей не будет, так что можно спокойно забыть про зонтики.

- Ветер в воскресенье, 18 июня, окажется северо-восточным с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом вырастет и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - уточнил синоптик в своем Telegram-канале.

Добавим, что спасибо за хорошую погоду стоит сказать антициклону, который пришел в Петербург с северо-востока. В понедельник, 19 июня, тоже обойдется без сюрпризов – дождей не обещают, а температура воздуха будет от +24 до +26 градусов по Цельсию.