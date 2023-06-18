Сотрудница Эрмитажа отдала мошенникам два миллиона рублей

Мошенники обманули сотрудницу Эрмитажа на два миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудница Эрмитажа перевела два миллиона рублей мошенникам. 9 июня 54-летней женщине позвонил неизвестный мужчина. По «классической схеме» он представился сотрудником службы безопасности Центробанка и напугал ее тем, что ее денежные сбережения якобы в опасности. После этих слов женщина забыла все, что годами твердят о мошенниках полиция и СК, и согласилась отдать два миллиона на безопасный счет. Естественно, на деле она перевела деньги мошенникам.

- 17 июля женщина поняла, что ее обманули и обратилась в отделение полиции в Красносельском районе. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется розыск лжебанкиров, - отметил источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что за сутки в полицию поступило еще минимум два заявления о схожем мошенничестве – на 2,5 миллиона рублей и 1,3 миллиона рублей. Во все случаях возбуждены уголовные дела.