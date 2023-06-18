Драка на шампурах произошла на юго-западе Петербурга

Мужчина проколол обидчика шампуром на юго-западе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга стала свидетелем необычной драки на шампурах. Вечером в субботу, 17 июня, на юго-западе города на проспекте Героев у дома №34 две компании что-то не поделили друг с другом. Особо активно спорили двое мужчин. Разнимать их никто из прохожих не решался. К тому же один из них в ходе потасовки достал шампур и проткнул одного из обидчиков. На место вызвали полицию. Пришлось скрутить всех. В скорую отправился только один раненый, у него диагностировали легкие травмы.

- В ходе конфликта 38-летний мужчина ранил шампуром своего сверстника-оппонента. Нападавшего доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, - поделились деталями истории в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но одной «административкой» мужчина может не отделаться. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении буйного фехтовальщика.