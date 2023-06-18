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НовостиОбщество18 июня 2023 8:55

Девять из десяти петербуржцев счастливы в браке и отношениях

50 процентов из опрошенных даже назвали половинку родственной душой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Большинство петербуржцев рады положению дел в своем браке.

Большинство петербуржцев рады положению дел в своем браке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девять из десяти жителей Петербурга оказались довольны браком и отношениями. Эксперты сервиса SuperJob неделю опрашивали экономически активное население Северной столицы и выяснили, что 48 процентов мужчин и 51 процент женщин считают свою половинку родственной душой. Четверть других участников анкетирования призналась, что выбирали пару по принципу притяжения противоположностей.

- Довольны своими отношениями 88 процентов мужчин и 85 процентов женщин, причем однозначно уверены в этом 47 процентов и 46 процентов соответственно, – уточняют эксперты «рабочего» сервиса.

А вот число тех, кто абсолютно недоволен положением дел в отношениях и браке, минимальное. Среди мужчин таких три процента, а среди дам – четыре. В выводах эксперты проанализировали, что отношениями чаще всего не удовлетворены те, кто живет с человеком, противоположным по характеру.