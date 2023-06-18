Подросток пострадал при пожаре на балконе дома на севере Петербурга

Девушка-подросток пострадала при пожаре на балконе дома на проспекте Художников в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Девушка-подросток пострадала при пожаре в квартире дома №18 на проспекте Художников на севере Петербурга. Огонь вспыхнул там в 10:45 в воскресенье, 18 июня. Девушка тут же позвонила в спецслужбы, но успела получить травмы до приезда пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу рассказали о деталях происшествия.

- Пожар произошел в трехкомнатной квартире. Огонь был на балконе и задел часть одной из комнат. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. В 11:29 огонь потушили. Пострадавшую девушку госпитализировали, - уточнили в городском управлении МЧС России.

Добавим, что пожар ликвидировали силами 20 спасателей и четырех единиц техники. Огонь чудом не перекинулся на другие балконы многоэтажки. Причины происшествия сейчас выясняются. Никаких подробностей о травмах девушки-подростка пока нет.