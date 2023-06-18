Самокатчик с маленькой дочерью гонял по встречке на проспекте в Петербурге

Мужчина с маленькой девочкой пронесся по встречке в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Пользователи кикшеринговых самокатов не переставляют удивлять жителей Петербурга необычным стилем вождения. В этот раз очевидцы сняли на камеру горе-отца, который ехал по встречке вместе с маленькой дочерью. Место действия – оживленный проспект. Судя по видео, мужчина что-то напевал, попутно общаясь с дочерью. Девочка самостоятельно держалась за самокат.

- Отец с ребенком рассекает на перекрестке Лиговского и Витебского проспектов. Движутся со стороны центра. Будьте аккуратны, так как человек в неадеквате, - предупреждают авторы видео, опубликованного в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Теперь петербуржцы просят навсегда заблокировать мужчине доступ к кикшеринговым самокатам, а также найти его и выписать административный протокол за нарушения ПДД и сомнительное исполнение родительских обязанностей.