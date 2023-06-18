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НовостиОбщество18 июня 2023 12:33

Электричка задержалась на два часа под Петербургом из-за работы полиции

Поезд остановился на станции Борисова Грива
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На станции Борисова Грива в Ленобласти электричка застряла на два часа. Фото: vk.com/spb_today

На станции Борисова Грива в Ленобласти электричка застряла на два часа. Фото: vk.com/spb_today

Электричка неожиданно остановилась на два часа в районе станции Борисова Грива под Всеволожском. Сначала пассажиры с надеждой ждали, когда состав тронется. Но потом им предложили пересесть на следующий поезд. По словам очевидцев, опубликовавших пост об инциденте в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», электричка двигалась на Ладожское озеро, но в какой-то момент свернула на соседние рельсы. Оттуда был путь в никуда – точнее, в тупик.

- Всех пассажиров сняли с поезда, и они поехали на следующей электричке, - рассказали пассажиры.

Люди спускались на пути с трудом. Фото: vk.com/spb_today

Люди спускались на пути с трудом. Фото: vk.com/spb_today

Судя по фото с места, многим людям понадобилась помощь, чтобы спуститься с вагонов на пути – ступени состава были высокие. При этом другие электрички не задерживали. Пассажирам объяснили, что неудобства вызваны работой полиции на железной дороге. Вот только подробности никто не сообщил.