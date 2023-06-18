Отчима задержали по подозрению в развращении 16-летней падчерицы в Петербурге

В Петербурге задержали отчима по подозрению в педофилии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На юго-западе Петербурга задержали отчима по подозрению в развращении 16-летней падчерицы. По данным источника АН «Оперативное прикрытие» в правоохранительных органах, вечером в субботу, 17 июня, в полицию пожаловалась мать девушки. Женщина сказала, что ее 42-летний любовник распускал руки по отношению к дочери. Все произошло в их квартире на Ленинском проспекте в Красносельском районе.

- По словам матери подростка, отчим совершил насильственные действия сексуального характера. Дочь пожаловалась матери, а та – в полицию, - рассказал источник.

Подозреваемого оперативно задержали и поместили в изолятор временного содержания. Материалы проверки передали в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела. Пока неизвестно, признает ли мужчина свою вину.