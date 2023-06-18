Из-за «Алых парусов» перекроют ряд улиц и изменят движение общественного транспорта

Из-за "Алых парусов" транспортная жизнь Петербурга изменится до неузнаваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за традиционных «Алых парусов» в Петербурге снова перекроют несколько улиц в центре, а также изменят движение общественного транспорта. Напомним, толпы выпускников заполнят набережные Северной столицы 24 июня. В связи с этим в комитете по транспорту напоминают обо все изменениях в жизни города. В частности, Троицкий мост закроют для машин и пешеходов с 12:00 24 июня по 8 часов утра 26 июня. Кроме этого переправу будут периодически закрывать в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной: с понедельника по четверг с 8:00 до 22:50, в пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу с 4:55 до 12:00.

- Дворцовый мост будет закрыт для движения транспорта с 15:00 24 июня до 6:00 25 июня,- добавляют в Смольном.

Пассажирам общественного транспорта нужно будет внимательно следить за объявлениями по громкой связи от водителя или кондуктора. Например, трамвай №3 с 22:50 18 июня до 8:00 26 июня ходит от Литейного проспекта до метро «Выборгская». Также изменятся маршруты автобусов с номерами 46 и 76. Подробно обо всех ограничениях можно прочесть в комитете по транспорту по ссылке.