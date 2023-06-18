Пьяный водитель «Лады» влетел в жилой дом в Колпино

Легковушка влетела в жилой дом в Колпино, водитель чудом выжил. Фото: vk.com/spb_today

Пьяный водитель «Лады» устроил форсаж в Колпино и влетел в жилой дом 1/2 на набережной Комсомольского канала. Все произошло поздним вечером в субботу, 17 июня. 43-летний мужчина не справился с управлением легковушки, его занесло, после чего авто наехало на поребрик, снесло дорожный знак и впечаталось в здание.

Судя по видео и фото с места происшествия, машину опрокинуло и сильно искорежило. Водитель чудом выжил. Только по счастливому стечению обстоятельств он не сбил пешеходов, которые шли по тротуару рядом с местом аварии.

У пьяного мужчины диагностировали тяжелые травмы. Фото: vk.com/spb_today

- Водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. У него усматриваются признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится тщательная проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в самом доме поврежден стеклопакет на первом этаже. Перепуганные жильцы на время вышли на улицы – пока спецслужбы обследовали состояние здания.