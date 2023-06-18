Раненую собаку со стрелой в теле спасли под Петербургом

Неизвестный выстрелил в собаку в поселке Янино под Петербургом. Фото: vk.com/fondseverniymedved

Тяжелораненую собаку со стрелой в теле заметили на улицах в поселке Янино под Петербургом. Песик хромал и бродил по улицам. Фотографии бедолаги опубликовали в волонтерском сообществе «Северный медведь» во «Вконтакте». Неравнодушные люди отловили собаку, которая стонала от боли. Ее отвезли к ветеринарам.

- Колотая травма, но кость не задета. Стрелу достали. С собакой будет все хорошо. Ее подстрелил мужчина, известный в районе как живодер. Полиция задержала его и опросила. Как взрослый мужчина может быть способен на такое? Может быть, он болен, его надо принудительно лечить, - рассказали волонтеры в группе.

Добавим, что волонтеры написали заявление в полицию. Но о результатах реагирования полиции пока ничего неизвестно. Песика пока приютили, он учится ходить заново, не хромая.