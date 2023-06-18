Бесплатный аудиогид запустили в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке теперь можно послушать аудиогида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бесплатный аудиогид можно включить и послушать в Ленинградском зоопарке с 18 июня. О разработке поспешили рассказать в пресс-службе зверинца. Теперь на территории зоопарка установлены таблички с QR-кодами, которые можно отсканировать с помощью смартфона. Работники зверинца подготовили 11 увлекательных историй о питомцах. Кроме этого аудиогид поможет не потеряться в пространстве и идти по удобному маршруту.

- Зоопарк подготовил текст для аудиогида, а верстку и работу над аудиофайлами и привлечению голосов проделали БКЦ «НОТА» и ее аудиоиздательство, - рассказали в зоопарке.

К слову, дикторами в аудиогиде выступили знаменитости. Например, олимпийская чемпионка и прыгунья в высоту Анна Чичерова озвучила жирафа, а финалистка чемпионата мира и легкоатлетка Анна Кукушкина стала голосом волков. В комментариях горожане отметили, что рады ноу-хау в зоопарке, которые помогут скрасить времяпрепровождение в зверинце.