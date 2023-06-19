Редкие дожди и до плюс 26 градусов будет в Петербурге 19 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжит улучшаться погода. В понедельник, 19 июня 2023 года, в городе будет сухо и даже немного жарко. Температура воздуха вновь выше плюс 20 градусов, а к вечеру могут пройти кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня большая часть территории Ленинградской области окажется под влиянием малооблачного и сухого антициклона, и только на востоке региона короткими дождями отметится атмосферный фронт, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге небольшая облачность и без дождей. Температура 24-26 градусов, по области 22-27 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду.

Во вторник без осадков и 23-25 градусов тепла.