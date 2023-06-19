Более 170 единиц оружия и 4 тысяч боеприпасов нашли у "черных компателей" в Петербурге

Полицейское следствие завершило уголовное дело «черных копателей» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция завершила уголовное дело черных копателей. Полиция изъяла более 170 единиц оружия, около 4 тысяч боеприпасов, более 1,5 килограмма взрывчатки и 150 СВУ. Об этом 19 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- С апреля 2021 года по февраль 2022 года двое так называемых «черных» копателей, 48-летний житель Ленобласти и 58-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, занимались поисками оружия на местах боев времен Великой Отечественной войны, - рассказали в полиции.

Помимо этого мужчины покупали боеприпасы и взрывчатку через интернет. Большая часть арсенала оседала в частных коллекциях самих копателей.

В настоящее время уголовное дело в отношении «черных» копателей с обвинительным заключением направлено в Сланцевский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.