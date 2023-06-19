Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о ливнях и грозах в городе и области во второй половине недели

Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о грозах в городе и области во второй половине недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ждет Северную столицу и Ленинградскую область в ближайшие дни. Так, всю неделю будет стоять хорошая и сухая погода. Но уже во второй половине дня в области могут пройти дожди и даже грозы. Об этом специалист рассказал 19 июня 2023 года.

- Купальный сезон начался повсеместно, и погода дальнейшая к этому располагает, особенно хорошо в небольших озерах, вода в которых значительно прогрелась. Но на Финском заливе северо-восточный ветер сделал свое дело и согнал теплую воду дальше на запад, подняв снизу холодную воду, - отметил специалист.

В течение недели в Петербурге будет около 24-26 градусов тепла. А дожди пока пройдут только в Ленинградской области. Существенные ливни с грозами стоит ждать во второй половине недели в Ленинградской области.