Женщину изнасиловал незнакомец на улице Фучика в Петербурге

Ночная прогулка по Купчино закончилась изнасилованием для молодой петербурженки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге для женщины прогулка по ночному Купчино закончилось изнасилованием. Все произошло в ночь на 18 июня 2023 года на улице Фучика. 37-летняя петербурженка просто прогуливалась по улице, когда на нее напал незнакомец. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам потерпевшей, в воскресенье около пяти утра у дома 17 по улице Фучика ее изнасиловал неизвестный, - рассказал источник.

Уже днем 18 июня женщина самостоятельно обратилась в НИИ скорой помощи и рассказала о том, что с ней произошло. Жительнице Красногвардейского района оказали помощь после изнасилования и отпустили домой.

На данный момент стражи порядка проводят проверку и пытаются установить все детали произошедшего. Известно, что видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Материал передан в Следственный комитет.