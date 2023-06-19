12-летний мальчик загорелся в палатке в Ленинградской области

Во Всеволожском районе загорелась палатка с подростком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мальчик, который отправился с отцом на отдых в поход, загорела в палатке. Вечером 18 июня 2023 года в больницу во Всеволожском районе госпитализировали 12-летнего ученика седьмого класса с кучей ожогов. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- 12-летний семиклассник из поселка имени Свердлова был привезен в районную больницу 18 июня в 22:37 отцом. Мальчика госпитализировали с термическими ожогами нескольких областей тела 1-3 степеней, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Как известно, что накануне у карьера Мяглово в лесном массиве в 2 километрах от поселка имени Свердлова отец с сыном находились на отдыхе. Около 22 часов при неустановленных обстоятельства произошло возгорание палатки, в которой спал подросток.