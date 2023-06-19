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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:35

СК Ленобласти проводит проверку после пожара в палатке, в котором пострадал подросток

12-летний мальчик получил сильные ожоги
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК Ленобласти проводит проверку после пожара, в котором пострадал 12-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 18 июня, когда ребенок отдыхал с отцом в палатке в лесном массиве на берегу карьера Мяглово. Школьник спал, когда палатка загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к этому, - отметили в региональном ведомстве.

Известно, что семиклассник получил термические ожоги нескольких частей тела 1-3 степеней. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Ребенка отвезли в медицинское учреждение Всеволожского района Ленинградской области.