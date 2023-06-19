Вандалы разгромили цыганские могилы на кладбище Ленинградской области

Дорогие могилы разорили в Тосненском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области вандалы разгромили цыганские могилы на кладбище в Тосненском районе. Днем 18 июня 2023 года смотритель кладбища в поселке Красный Бор заметил, что кто-то разбил надгробия. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 18 июня в 15:06 в службу 112 от смотрителя поступило сообщение о том, что на старом кладбище рядом с железной дорогой все цыганские памятники разбиты. Полиция установила, что 13 надгробий частных могил были опрокинуты и расколоты, - рассказал источник.

После поступило еще четыре сообщения от родственников о том, что захоронениях их предков разбиты и уничтожены. Предварительно сумма ущерба составила более 4,3 миллионов рублей.

Изъят след обуви. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Полицией возбуждено уголовное дело.