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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:53

Вандалы разгромили цыганские могилы на кладбище Ленинградской области

Ущерб составил более 4 млн рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дорогие могилы разорили в Тосненском районе

Дорогие могилы разорили в Тосненском районе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области вандалы разгромили цыганские могилы на кладбище в Тосненском районе. Днем 18 июня 2023 года смотритель кладбища в поселке Красный Бор заметил, что кто-то разбил надгробия. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 18 июня в 15:06 в службу 112 от смотрителя поступило сообщение о том, что на старом кладбище рядом с железной дорогой все цыганские памятники разбиты. Полиция установила, что 13 надгробий частных могил были опрокинуты и расколоты, - рассказал источник.

После поступило еще четыре сообщения от родственников о том, что захоронениях их предков разбиты и уничтожены. Предварительно сумма ущерба составила более 4,3 миллионов рублей.

Изъят след обуви. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Полицией возбуждено уголовное дело.