Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:12

Двухлетняя девочка отравилась жидкостью для розжига в Ленобласти

Малышку госпитализировали в петербургскую больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухлетняя девочка попала в больницу с серьезным отравлением. Малышку привезли в Петербург из дачного дома в Тосненском районе Ленобласти. Врачи диагностировали у ребенка ожоги гортани и верхних дыхательных путей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По предварительным данным, вечером 17 июня девочка выпила жидкость для розжига. Мама в это время отвлеклась и не уследила за малышкой. Когда она увидела, что произошло, то вызвала скорую помощь, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, врачи оказывают ей необходимую помощь. Следователи проводят проверку, после которой примут процессуальное решение. Специалисты устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.