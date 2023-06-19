Двухлетняя девочка отравилась жидкостью для розжига в Ленобласти

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухлетняя девочка попала в больницу с серьезным отравлением. Малышку привезли в Петербург из дачного дома в Тосненском районе Ленобласти. Врачи диагностировали у ребенка ожоги гортани и верхних дыхательных путей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По предварительным данным, вечером 17 июня девочка выпила жидкость для розжига. Мама в это время отвлеклась и не уследила за малышкой. Когда она увидела, что произошло, то вызвала скорую помощь, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, врачи оказывают ей необходимую помощь. Следователи проводят проверку, после которой примут процессуальное решение. Специалисты устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.