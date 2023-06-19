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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:20

Болеющего туберкулезом петербуржца отправили в больницу по суду

Изоляция продлится семь месяцев
Богдан ВИНОГРАДОВ
Петербуржца с туберкулезом силой отправили лечиться в больницу.

Петербуржца с туберкулезом силой отправили лечиться в больницу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одному из жителей Приморского района было рекомендовано лечить туберкулез в стационарных условиях. Но выполнять медицинские предписания мужчина не спешил, скорее даже наоборот – неоднократно бегал от врачей и наотрез отказывался ложиться в больницу.

Об этом рассказала городская прокуратура, которой и пришлось взять дело в свои руки. Районный прокурор подал исковое заявление в суд, мотивируя это защитой конституционного права горожан на защиту жизни и здоровья.

– Туберкулез включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в связи с чем гражданин обязан проходить его лечение. – Подчеркивается в заявлении ведомства. Суд не стал спорить и удовлетворил иск. Не желающего заботиться о собственном здоровье горожанина госпитализировали уже принудительно – сроком на семь месяцев.