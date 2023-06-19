Труп 34-летнего белоруса нашли на Мытнинской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело 34-летнего гражданина Белоруссии нашли в Центральном районе Петербурга накануне. О том, что на улице лежит труп человека, в полицию сообщили очевидцы. Мужчину нашли около одного из домов. Об этом пишет «Мойка 78».

- Тело был направлено в морг для установления причин и обстоятельств смерти, - сообщает издание.

Позже стало известно, что мужчина приехал в Северную столицу из Белоруссии, чтобы узнать город получше. По информации правоохранительных органов, он был туристом.

Напомним, в Ленобласти вандалы разгромили на кладбище цыганские могилы. Сумма причиненного ущерба составила четыре миллиона рублей. Неизвестные опрокинули и раскололи 13 надгробий частных захоронений.