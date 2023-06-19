Труп мужчины с простреленной головой нашли в Петербурге

Жителя Петроградки нашли с пулей в голове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли мужчину с простреленной головой. Трагедия произошла в Петроградском районе города. Вечером 18 июня 2023 года житель дома на Гатчинской улице вызвал полицию, так как услышал выстрел. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- 18 июня в 21 час правоохранители были вызваны соседом в квартиру дома 18 по Гатчинской улице. В жилище был обнаружен труп 43-летнего петербуржца с простреленной головой, - рассказал источник.

Рядом с трупом был обнаружен пистолет, который зарегистрирован на погибшего.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. Что предшествовало трагедии, также пока что не сообщается.