Дмитрий Хрусталев и Ида Галич станут ведущими праздника «Алые паруса» в Петербурге

Для выпускников на сцене выступят звездные исполнители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущими праздника «Алые паруса – 2023» в Петербурге станут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они первыми поприветствуют выпускников 24 июня. На сцене звезды появятся в десять часов вечера. К слову, сцена в этот раз будет в полтора раза больше, чем в 2022 году. Ее высота составит 24 метра, а ширина – 70 метров.

- На Дворцовой уже установлен металлический каркас. 20 июня скелет покроют три тысячи экранных модулей, установят два трансляционных экрана, заполнят сценическое пространство декорациями, световым и видеооборудованием, - сообщает Пятый канал.

Напомним, в этом году для выпускников выступят такие популярные исполнители, как Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. А хедлайнером вечера станет группа «Чайф».