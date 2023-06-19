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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:13

Полицейские задержали петербуржца, устроившего поножовщину из-за очередности парковки

Пострадавшего мужчину госпитализировали
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали петербуржца, устроившего поножовщину из-за очередности парковки.

Полицейские задержали петербуржца, устроившего поножовщину из-за очередности парковки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в поножовщине на парковке в Петербурге. Все произошло вечером 18 июня на улице Репищева в Приморском районе. Водитель «Лэнд Ровера» ударил оппонента ножом и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавшего госпитализировали в больницу, а уже через полчаса полицейские поймали злоумышленника. Им оказался 47-летний мужчина. Он рассказал, что поссорился с незнакомцем из-за очередности парковки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Петербурге отправили на два года в колонию легкоатлета Александра Хютте, избившего соседа в лифте.