Полицейские задержали петербуржца, устроившего поножовщину из-за очередности парковки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в поножовщине на парковке в Петербурге. Все произошло вечером 18 июня на улице Репищева в Приморском районе. Водитель «Лэнд Ровера» ударил оппонента ножом и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавшего госпитализировали в больницу, а уже через полчаса полицейские поймали злоумышленника. Им оказался 47-летний мужчина. Он рассказал, что поссорился с незнакомцем из-за очередности парковки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Петербурге отправили на два года в колонию легкоатлета Александра Хютте, избившего соседа в лифте.