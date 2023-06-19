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НовостиОбщество19 июня 2023 10:29

Петербург вошел в топ регионов по доходам населения

Город занял шестое место в рейтинге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Город занял шестое место в рейтинге.

Город занял шестое место в рейтинге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лидеров рейтинга российских регионов по доходам населения определили в исследовании, представленным РИА Новости. Шестую строчку в составленном топе занял Петербург. При этом самыми благополучными регионами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

- При этом в Петербурге и ЯНАО меньше всего жителей за чертой бедности, по 4,5 процента. Это указывает на то, что в регионе не высокий уровень неравенства жителей в вопросе благосостояния, - сообщает издание.

В России доля бедного населения за год снизилась на 1,2 процент. Это считается серьезным прогрессом. Показатель стал меньше в 80 регионах из 85. Предполагается, что в текущем году уровень бедности снизится еще больше. Доля населения за чертой бедности составит 9 процентов.