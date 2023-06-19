Девочка разбила голову, упав с высокого дерева на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка сильно пострадала, упав с дерева на детской площадке в Красногвардейском районе. Инцидент произошел днем 17 июня 2023 года, когда десятилетняя школьница гуляла во дворе. Подробности об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

- 17 июня около 17 часов в Детскую больницу №2 с детской площадки у дома 3/2 по Ленской улице была доставлена 10-летняя девочка. Ее госпитализировали с кататравмой, сочетанной травмой, закрытой травмой груди, закрытой травмой живота, ушибом мягких тканей ребер, ушибом мягких тканей грудного отдела позвоночника, ссадиной таза, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Известно, что девочка забралась на дерево на высоту в 3-4 метра и сорвалась вниз. На данный момент по факту инцидента проводится проверка.