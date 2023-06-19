Жилой дом для сотрудников ФСБ за 2 млрд рублей построят на берегу Смоленки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многоквартирный жилой дом построят на берегу Смоленки в Петербурге. 17 мая владельцем земельного участка стало Управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- По оценкам экспертов, рыночная стоимость участка составляет 0,7–0,9 миллиардов рублей. Землю площадью 0,75 гектар ведомство получило в постоянное пользование и уже оформило в КГА градостроительный план участка с целью строительства там жилого дома на 200 квартир, - сообщает издание.

Площадь дома может составить от 14 до 16 тысяч квадратных метров. А строительство обойдется в 1,7-1,9 миллиардов рублей.

Известно, что жители домов, которые находятся рядом с участком, протестуют против строительства в этой локации. Несколько лет назад они остановили возведение апарт-отеля «Корабли» в устье Смоленки. Это может стать проблемой и при строительстве жилого дома.