Мигранта задержали в Ленобласти за изнасилование 21-летней девушки в конном клубе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Пушкинского района задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании сотрудницы конноспортивного клуба в Павловске. По версии следствия, преступник напал на 21-летнюю девушку в ночь на 13 июня.

- 33-летний гражданин одного из среднеазиатских государств напал на девушку, подверг насилию, а также под угрозой ножа открыто похитил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и разбое, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники задержали подозреваемого мигранта около девяти часов вечера 18 июня на проспекте Державина в городе Волхов Ленобласти. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Петербурге няню подозревают в насилии над 14-летней девочкой-инвалидом. На теле ребенка нашли укусы на груди, засосы и ссадины.