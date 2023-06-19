Обломки дореволюционной водокачки раздавили насмерть жителя Соснового Бора

Житель Соснового Бора погиб под обломками дореволюционной водокачки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

47-летний мужчина погиб в Сосновом Бору Ленинградской области. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», тело обнаружили рядом с заброшенной насосной станцией постройки начала XX века. Причиной смерти стала тяжелая плита, вывалившаяся при разрушении поврежденной оконной рамы.

-Проверку по факту произошедшего проводят полиция и следственный отдел СК Ленобласти, – сообщает издание.

Здание насосной станции относится к объектам культурного наследия регионального значения. Совсем недавно, 13 и 14 июня, оно горело два раза подряд. Формально водокачка находится в ведении Сосновоборского музея современного искусства, но полноценная реставрация силами его сотрудников невозможна. Ремонт планировалось провести в следующем году, и, по словам вице-губернатора по культуре Владимира Цоя, пожар не повлиял на эти планы. Но спустя несколько дней ветхое здание уже успело забрать чью-то жизнь.