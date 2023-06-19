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НовостиПроисшествия19 июня 2023 11:02

Обломки дореволюционной водокачки раздавили насмерть жителя Соснового Бора

Недавно на ней произошел пожар
Богдан Виноградов
Житель Соснового Бора погиб под обломками дореволюционной водокачки

Житель Соснового Бора погиб под обломками дореволюционной водокачки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

47-летний мужчина погиб в Сосновом Бору Ленинградской области. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», тело обнаружили рядом с заброшенной насосной станцией постройки начала XX века. Причиной смерти стала тяжелая плита, вывалившаяся при разрушении поврежденной оконной рамы.

-Проверку по факту произошедшего проводят полиция и следственный отдел СК Ленобласти, – сообщает издание.

Здание насосной станции относится к объектам культурного наследия регионального значения. Совсем недавно, 13 и 14 июня, оно горело два раза подряд. Формально водокачка находится в ведении Сосновоборского музея современного искусства, но полноценная реставрация силами его сотрудников невозможна. Ремонт планировалось провести в следующем году, и, по словам вице-губернатора по культуре Владимира Цоя, пожар не повлиял на эти планы. Но спустя несколько дней ветхое здание уже успело забрать чью-то жизнь.