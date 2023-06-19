Пулково обслужил 628 тысяч пассажиров в период празднования Дня России и ПМЭФ

628 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Пулково в период празднования Дня России и ПМЭФ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аэропорт Санкт-Петербурга подвел итоги минувшего праздника Дня России и Петербургского Международного экономического форума. За этот период с 10 по 18 июня 2023 года Пулково обслужил 628 тысяч пассажиров. Это на 14 процентов больше, чем за этот же период в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

- Пассажиропоток на внутренних направлениях вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом года назад и составил 521 тысячу человек. Среди направлений, откуда больше всего путешественников посетили Санкт-Петербург: Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск, - рассказали в Пулково.

Что касается международных рейсах, то на них пассажиропоток составил 107 тысяч человек и вырос на 72 процентов в сравнении с прошлым годом. Чаще всего в Санкт-Петербург прилетали из городов: Анталья, Стамбул, Минск, Ереван и Дубай.