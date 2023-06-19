Мотоциклист погиб в жестком ДТП на трассе в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ломоносовском районе Ленобласти около 11 часов вечера 18 июня. В аварии погиб водитель мотоцикла Promax Sport 5-Seriec Lite. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 38-летний мотоциклист ехал по трассе Петергоф-Копейкино и при повороте на улицу Комсомола не уступил машине «Ситроен Берлинго», за рулем которой был 54-летняя петербурженка. Мотоцикл и автомобиль столкнулись, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, от которых умер до приезда скорой помощи. Известно, что его железный конь не был зарегистрирован, поэтому владельца байка еще ищут.

Женщина, которая была за рулем автомобиля, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.