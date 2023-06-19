10 тысяч литров шампуня использовали на уборку улиц Петербурга после ПМЭФ

10 тысяч литров шампуня использовали, чтобы отмыть Петербургские улицы после ПМЭФ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

17 июня 2023 года завершился Петербургский международный экономический форум. Гостей в городе было больше, соответственно и мусора тоже. Для очистки улиц использовали почти 10 тысяч литров специального шампуня. Он помог дорожникам справиться с особо сложными загрязнениями. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

- Конец недели прошел под знаком уборки после окончания ПМЭФ, когда гуляющих было больше, чем обычно, - отметили в комитете.

Но уборка, конечно, не обходится без воды. За семь дней на очистку улиц потратили 44 тысячи «кубов». Кроме того, за неделю вывезли более 1,1 тысяч кубометров мусора, а с дорог собрали более 1,3 тысяч тонн смета.

Во время очистки улиц не забывают уделять внимание и поливу дорог. В особо жаркие дни это делают для охлаждения нагретого асфальта. Делают это для того, чтобы избежать деформации дорожного полотна, ведь под действием высоких температур асфальт размягчается.