Иностранца под наркотиками и с пистолетом задержали на Загребском бульваре в Петербурге

Иностранца под наркотиками с пистолетом задержали на Загребском бульваре в Петербурге. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, который угрожал 18-летнему парню пневматическим пистолетом. Дебошира поймали около пяти часов вечера 18 июня на Загребском бульваре. Злоумышленником оказался темнокожий иностранец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росвардии по Петербургу и Ленобласти.

- У иностранца были внешние признаки наркотического опьянения. Известно, что гражданство Российской Федерации у него есть с 2020 года. На 18-летнего парня он напал без видимых причин, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны надели на хулигана наручники отвезли его в отдел полиции. Пневматический пистолет Stalker у дебошира отобрали. К счастью, от действий иностранца никто не пострадал.