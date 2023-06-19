Горячую линию по вопросам эпидситуации за границей открыли в Петербурге

Для петербуржцев открыли горячую линию по вопросам эпидситуации за границей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге заработала горячая линия по вопросам эпидемиологической ситуации за границей. Также горожане смогут узнать правила безопасного поведения на отдыхе и свои права при получении туристических услуг. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по городу.

Информацию для туристов предоставят специалисты управления и «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Консультацию можно получить с 19 по 30 июня. Для этого нужно позвонить с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Звонок для всех абонентов бесплатный.

Кроме того, чтобы узнать информацию о эпидситуации за рубежом можно также обратиться напрямую в Роспотребаздор Петербурга по номеру: 8 (812) 764-02-48 или Центр гигиены: 8 (812) 310-00-73, 570-60-87.

А консультацию о правах потребителей при покупке туристических услуг можно получить, позвонив по номеру: 8 (812) 764-02-34.