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НовостиОбщество19 июня 2023 11:54

Горячую линию по вопросам эпидситуации за границей открыли в Петербурге

Получить консультацию специалистов туристы смогут до 30 июня
Ангела Вайгель
Для петербуржцев открыли горячую линию по вопросам эпидситуации за границей

Для петербуржцев открыли горячую линию по вопросам эпидситуации за границей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге заработала горячая линия по вопросам эпидемиологической ситуации за границей. Также горожане смогут узнать правила безопасного поведения на отдыхе и свои права при получении туристических услуг. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по городу.

Информацию для туристов предоставят специалисты управления и «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Консультацию можно получить с 19 по 30 июня. Для этого нужно позвонить с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Звонок для всех абонентов бесплатный.

Кроме того, чтобы узнать информацию о эпидситуации за рубежом можно также обратиться напрямую в Роспотребаздор Петербурга по номеру: 8 (812) 764-02-48 или Центр гигиены: 8 (812) 310-00-73, 570-60-87.

А консультацию о правах потребителей при покупке туристических услуг можно получить, позвонив по номеру: 8 (812) 764-02-34.