КАД Петербурга между ЗСД и Таллинским шоссе сузят на неделю для дорожных работ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Две полосы движения перекроют на участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе. Там планируют провести работы по устранению колейности покрытия. Ограничения будут действовать с 27 июня по 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В период с 27 июня по 5 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей предупредили, что работы будут проводить на участке КАД с 79 по 73 километр. Специалисты планируют работать круглосуточно, в две смены. Колейность устранят на третьей и четвертой полосах. Сроки проведения работ скорректируют с учетом погодных условий.