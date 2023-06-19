На внутреннем кольце КАД Петербурга временно закроют две площадки отдыха для водителей

На внутреннем кольце КАД временно закроют две площадки отдыха для водителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД на несколько дней закроют две площадки для отдыха водителей. В связи с этим с 22 по 25 июня 2023 года. Ограничения введут в связи с производством дорожных работ в течение четырех дней. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Работы по замене асфальтобетонного дорожного покрытия будут производиться в период с 22 по 25 июня. Доступ на площадки отдыха для водителей транспортных средств расположенных на 92 и 112 километрах будет закрыт, - рассказали дорожники.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.