Памятник Рудольфу Фурманову открыли на Большеохтинском кладбище в Петербурге. Фото: Пресс-служба Смольного

Память Рудольфа Фурманова почтили на Большеохтинском кладбище. Народному артисту России открыли надгробный памятник. Около могилы побывали губернатор Александр Беглов, а также родственники, друзья и коллеги театрала.

- Рудольф Давыдович был многогранной личностью. 35 лет назад он создал свой театр – Русскую антрепризу имени Андрея Миронова, в котором работали лучшие режиссеры и артисты. Посмотреть спектакли специально приезжали театралы из других городов, - отметил глава города.

Долгие годы Фурманов вел цикл передач «Театральная гостиная». По его инициативе учредили актерскую премию «Фигаро», которая стала одной из самых почетных и престижных в стране.

Имя Рудольфа Фурманова носит сквер, который находится на пересечении Песочной набережной и Каменноостровского проспекта.