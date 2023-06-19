В аэропорту Пулково установили ларек для продажи «Подорожников»

Точка продажи проездных находится на улице около терминала. Фото: t.me/SaintPinDeepTrance

В аэропорту Пулково в Петербурге появился ларек, где будут продавать проездные. Теперь туристы из других городов смогут сразу покупать «Подорожники» и ездить по недорогому тарифу в Северной столице. Об этом в своем телеграм-канале «Петербуржец в ДепТрансе» рассказал транспортный инженер Георгий Фролов.

- В аэропорту Пулково, судя по всему, появляется точка продажи проездных билетов! Вероятно, совсем скоро гости Петербурга смогут пользоваться автобусами 39 и 39Э по нормальному тарифу или по абонементам, - говорится в сообщении.

Сам ларек с проездными установлен не в самом терминале, а на улице. Он пока еще закрыт и выглядит не примечательно: не каждый турист с легкостью найдет точку продажи «Подорожников». Когда ларек заработает – пока не сообщается.