У вылеченных волонтерами серых балтийских тюленят прошел первый выпускной

Очередную партию выхоженных тюленят выпустили на волю в Петербурге. Фото: "Водоканал Петербурга"

В Желтой бухте 19 июня прошел первый выпускной у серых балтийских тюленей. Об этом рассказали в водоканале Санкт-Петербурга. Тюленят нашли в разное время - сильно исхудавших. Так, Дамбик весил всего 15 кг, что почти в три раза меньше нормы, а Выборгуша и Пасха и того меньше – 11 и 13 кг соответственно. Реабилитацию они проходили в Фонде друзей балтийской нерпы.

- Сейчас все животные прошли курс лечения, набрали необходимый вес. Так Дамбик теперь весит 51 кг, Выборгуша – 37 кг, а Пасха – 35 кг. Они чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни, - рассказали в ведомстве.

Животных привезли в специальных клетках на берег и выпустили в Балтийское море. Теперь в Центре помощи морским млекопитающим подготавливают к самостоятельной жизни еще шесть ладожских кольчатых нерп. Они абсолютно здоровы, а их реабилитация уже находится на завершающей стадии.